Новая вакцина против гриппа поступила в Татарстан

Татарстан получил новую противогриппозную четырехвалентную инактивированную расщепленную вакцину, которая защищает от четырех штаммов гриппа.

«Эта первая четырехвалентная вакцина отечественного производства включает в себя антигены вируса гриппа типа A (H1N1), типа A (H3N2), типа В (линия Yamagata), типа В (линия Victoria), которые формируют высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В», — уточняет пресс-служба Минздрава РТ.

После вакцинации антитела появляются через 8—12 дней, а иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Данная вакцина в особенности показана людям с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сделать прививку от гриппа до конца ноября.