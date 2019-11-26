В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного возраста для ректоров вузов до 70 лет

В Государственную думу внесли законопроект об увеличении предельного возраста для ректоров и проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных вузов — с 65 до 70 лет.

Согласно законопроекту, это позволит «обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов».

В пояснительной записке к документу авторы указывают на статью 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право выбирать род деятельности и профессию.

«Все зависит от каждого конкретного человека: один и в 40 лет не справляется с ответственной руководящей работой, другой — в 70 лет является эффективным лидером. Если вуз под руководством ректора успешно и планомерно развивается, то повод менять руководителя просто отсутствует», — говорится в записке.

Напомним, увеличить предельный возраст для ректоров с 65 до 70 лет ранее предлагал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Стоит отметить, что недавно Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров МГУ и СПбГУ.