В Казани закрыли переход через Адмиралтейский пруд по трубам

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Кировского района Казани проверила опубликованное в соцсети видео, на котором видно, как группа школьников переходит Адмиралтейский пруд по трубам.

Установлено, что участок магистральной водопроводной сети протяженностью 140 метров находится в ведении МУП «Водоканал».В какой-то момент на данном участке образовался несанкционированный пешеходный переход из бетонных плит, который стал активно использоваться населением, в том числе несовершеннолетними, в целях сокращения пути.

Переход не был оборудован поручнями и перилами. Найти того, кем он был сооружен, в «Водоканале» не смогли несмотря на постоянный обход.

«Таким образом, ответственные должностные лица МУП «Водоканал» проявили бездействие — не приняли своевременные меры к обеспечению надлежащего использования и безопасности эксплуатации указанного участка водопровода, а также к своевременному перекрытию небезопасного перехода», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокуратура внесла в адрес руководителя МУП «Водоканал» представление, потребовав в течение месяца привести участок магистральной водопроводной сети в надлежащее состояние и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В итоге проход закрыли.