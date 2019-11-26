Тренер «Зенит-Казань» Вербов о возможном отстранении России: «Хорошего здесь мало»

Тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов поделился мнением относительно разговоров о возможном отстранении России от крупных международных соревнований.

«До матча я виделся со многими ребятами, но во время игры мы не поднимали эту тему. Я сам, конечно, слежу. Что тут комментировать? Хорошего здесь мало, но надеюсь на какое-то положительное решение.

Сами понимаете, у нас сейчас цели и задачи совершенно другие, мы больше сконцентрированы на волейболе и наших основных вещах. Тем более на происходящее вокруг по этой ситуации мы никак не можем повлиять», — приводит слова Вербова корреспондент «Реального времени».