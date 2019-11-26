В Россию завезли незарегистрированное лекарство для детей с эпилепсией

ФГУП «Московский эндокринный завод» ввез в Россию 3,1 тыс. упаковок лекарственного препарата «Диазепам» (торговое наименование — «Диазепам Деситин») в ректальной форме для детей с эпилепсией.

Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей с эпилепсией и в данной форме не зарегистрирован в России.

До 29 ноября лекарство в полном объеме будет отгружено во многие регионы, в том числе и Татарстан, говорится в сообщении завода.

Ранее исследователи из Университета штата Луизиана научили искусственный интеллект предсказывать эпилептический припадок с точностью до 99,6%. Система может определять припадок за час до его наступления.