Число потенциальных банкротов в Татарстане выросло на 4%

На 1 ноября 2019 года количество потенциальных банкротов в Татарстане составило 24 676 человек. Это на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (23 721 человек). Об этом говорится в исследовании «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

Напомним, число заемщиков, которые могут объявить себя несостоятельными, превысило 1 миллион. Это люди, у которых есть просроченный долг в размере более чем 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней.

Большая часть потенциальных банкротов — 65,7% — не могут расплатиться по потребительским кредитам. У 12,2% есть кредиты разного типа, 7,4% должны микрофинансовым организациям (МФО). Реже всего основанием для банкротства становятся долги по ипотеке (2,2%), кредитным картам (5,2%) и автокредитам (7,2%).