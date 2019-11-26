«Ак Барс» возглавил «индекс силы» КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг 12 самых ярких команд по итогам 11-й недели регулярного чемпионата.

Возглавляет «индекс силы» казанский «Ак Барс», одержавший три выездные победы на прошедшей неделе. Также лига отметила дебют нападающего Никиты Дыняка, набравшегро в двух матчах 5 (1+4) очков за результативность.

В десятку лучших попал «Салават Юлаев», разместившийся на 7-й позиции рейтинга. Из достижений уфимцев — матч без удалений и спасение в «зеленом дерби».

Напомним, в предыдущей версии рейтинга в топ-10 команд также входил нижнекамский «Нефтехимик».