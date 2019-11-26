Россия заявила о готовности обсудить с Великобританией безвизовый режим

Россия будет готова обсудить с Великобританией облегчение визового режима в том случае, если Лондон проявит к этому готовность.

«Облегчение визового режима — хорошая идея, но в этом деле мы можем действовать только на основе взаимности... Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесемся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан», — передает «РИА Новости» слова посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

Он уточнил, что между Евросоюзом и Россией существует соглашение об облегчении визового режима, который подразумевает безвизовые поездки для дипломатов, а также значительное облегчение визового режима для некоторых категорий граждан, например студентов, ученых, учащихся и журналистов.

Келин отметил, что соглашение «чуть было не трансформировалось в соглашение о дальнейшем облегчении поездок», на что Россия была согласна, и рассказал, РФ позволила практически всем странам ЕС пользоваться электронными визами для поездки в Калининград и на Дальний Восток. Однако посол подчеркнул, что в отношениях с Великобританией настолько далеко продвинуться не удалось.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам рассматривает различные варианты ответа на запрет российским политикам и дипломатам на участие в Генассамблее ООН. В числе мер есть возможность запретить лотерею американских грин-карт в России.