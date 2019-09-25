В Госдуме предложили закрыть россиянам возможность получать грин-карты

Комитет Госдумы по международным делам рассматривает различные варианты ответа на запрет российским политикам и дипломатам на участие в Генассамблее ООН. В числе мер есть возможность запретить лотерею американских грин-карт в России.

Зампред думского комитета Алексей Чепа считает подобный шаг адекватным.

«Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — приводят его слова «Известия».

На практике это можно воспроизвести следующим образом: власти РФ могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту. Также можно затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи, уверен депутат.

Напомним, что США не выдали визы 10 делегатам от России, включая семерых сотрудников МИДа и главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Все они собирались на 74-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорке.