Новости общества

11:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме предложили закрыть россиянам возможность получать грин-карты

06:19, 25.09.2019 4
В Госдуме предложили закрыть россиянам возможность получать грин-карты
Фото: usembassy.gov

Комитет Госдумы по международным делам рассматривает различные варианты ответа на запрет российским политикам и дипломатам на участие в Генассамблее ООН. В числе мер есть возможность запретить лотерею американских грин-карт в России.

Зампред думского комитета Алексей Чепа считает подобный шаг адекватным.

«Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — приводят его слова «Известия».

На практике это можно воспроизвести следующим образом: власти РФ могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту. Также можно затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи, уверен депутат.

Напомним, что США не выдали визы 10 делегатам от России, включая семерых сотрудников МИДа и главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Все они собирались на 74-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    пусть себе что-нибудь закроют
    Ответить
  • Анонимно 25 сен
    Санкции против чиновников а запрет против обычных граждан.

    Или запретят лотерею гринкард среди чиновников? Тогда дело.
    Ответить
    Анонимно 25 сен
    Точно, надо чиновникам запретить выдачу грин карт и их детям обучение за границей.Эк они расстроятся!!
    Ответить
  • Анонимно 25 сен
    Как только чиновникам что-нибудь закрывают они тут же начинают издеваться над своим народом. "Бей своих чтобы чужие боялись?"
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров