Евгений Воронов: «Хотели выиграть у УНИКСа, чтобы вернуться на победный путь»

Игрок «Зенита» Евгений Воронов подвел итоги матча против казанского УНИКСа (93:80).

«Хорошо, что игра в итоге закончилась в нашу пользу. Обе команды в последнее время играют не очень убедительно. И нам надо было обязательно выиграть и вернуться на победный путь.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, они поддерживают нас как в хорошие, так и в плохие дни. И хочу обратиться к ним: поверьте, мы делаем все возможное, чтобы переломить ту нехорошую ситуацию, которая у нас сейчас есть в плане игры. Нам немного не хватает в концовках, но мы бьемся и пытаемся делать так, чтобы все были довольны, — передает слова Воронова корреспондент «Реального времени».