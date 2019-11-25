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Евгений Воронов: «Хотели выиграть у УНИКСа, чтобы вернуться на победный путь»

21:30, 25.11.2019
Евгений Воронов: «Хотели выиграть у УНИКСа, чтобы вернуться на победный путь»
Фото: vk.com/zenitbasket

Игрок «Зенита» Евгений Воронов подвел итоги матча против казанского УНИКСа (93:80).

«Хорошо, что игра в итоге закончилась в нашу пользу. Обе команды в последнее время играют не очень убедительно. И нам надо было обязательно выиграть и вернуться на победный путь.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, они поддерживают нас как в хорошие, так и в плохие дни. И хочу обратиться к ним: поверьте, мы делаем все возможное, чтобы переломить ту нехорошую ситуацию, которая у нас сейчас есть в плане игры. Нам немного не хватает в концовках, но мы бьемся и пытаемся делать так, чтобы все были довольны, — передает слова Воронова корреспондент «Реального времени».

СпортБаскетбол Татарстан
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