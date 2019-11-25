Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом под Татарстаном

Прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с аварией с участием микроавтобуса на трассе Заинск — Набережные Челны.

В ходе проверки будут выясняться обстоятельства ДТП. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям перевозчика. Предмет проверки — соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова рассказала «Реальному времени» о самочувствии пострадавших в аварии на трассе Заинск — Набережные Челны. В ведомстве уточнили, что всего в ДТП пострадали 15 человек, вместо заявленных ранее 14-ти, и подтвердили, что среди них есть ребенок. Один человек погиб на месте.