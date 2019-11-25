Экс-игрок «Рубина» Кисляк стал чемпионом Белоруссии с брестским «Динамо»

Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Белоруссии, одержав победу над «Витебском» (1:0) в 29-м туре.

Команда под руководством чешского наставника Марцела Лички впервые в истории стала чемпионом страны, прервав 13-летнюю серию побед БАТЭ.

Чемпионом в составе брестского клуба стал полузащитник Сергей Кисляк, выступавший за казанский «Рубин» с 2011 по 2016 год.

В «Динамо» Кисляк перешел в сентябре 2018 года из казахстанского «Иртыша».