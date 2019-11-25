Роспотребнадзор открыл горячую линию, где можно проконсультироваться по вопросам ВИЧ

Роспотребнадзор запустил работу всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции #стопвичспид Фонда социально-культурных инициатив. Об этом сообщает ТАСС.

Получить бесплатную консультацию можно будет с 25 ноября по 1 декабря. Специалисты-эпидемиологи будут принимать вопросы по круглосуточному телефону 8-800-555-49-43 на русском и английском языках.

Кроме этого, в офисах Центров молекулярной диагностики (ЦМД), расположенных в Москве и Московской области, а также в других регионах РФ, с 1 по 3 декабря тест на ВИЧ можно сдать бесплатно.

Ранее ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. По мнению врачей, обнаружение нового штамма поможет научиться более точно диагностировать заболевание.