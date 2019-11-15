АСВ увеличило процент выплат вкладчикам «Интехбанка» до 22,13%
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении конкурсного производства в деле о банкротстве «ИнтехБанка». Процент выплат кредиторам банка увеличен с 20,35% до 22,13% от суммы установленных требований.
Банкротство кредитной организации продлили на полгода, говорится в сообщении, опубликованном на портале fedresurs.ru. Заседание суда по вопросу банкротства назначено на 9 апреля 2020 года.
Напомним, что в прошлый раз процент выплат кредиторам «Интехбанка» был увеличен с 18,60% до 20,35% в июле этого года.
В октябре стоимость бывшей штаб-квартиры «Интехбанка», выставленной на торги, снизилась почти на 30%, до 108,7 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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