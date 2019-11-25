В Москве дворники устроили массовую драку с ломиками и лопатами

В центре Москвы произошла массовая драка с участием десятков дворников. Мужчины устроили разборку из-за конфликта во время игры в футбол. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ссора разгорелась после игры во внерабочее время. Матч закончился грубейшим фолом. Это так возмутило вторую сторону, что команды договорились о разборке.

Массовая драка произошла на улице Ефремова. Некоторые участники прихватили с собой рабочий инвентарь — ломики и лопаты.

Фрагменты массовой драки попала в обзор камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, дворники наносили друг другу беспорядочные удары. Серьезных травм никто не получил.

Полиция задержала более десяти участников беспорядков. Основная часть противоборствующих сторон спаслась бегством.

Ранее в Казани обсуждали драку на улице Четаева.