В Сети появилось видео драки на дороге в Казани

В Казани на улице Четаева подрались неизвестные, сообщают пользователи соцсетей. Видео драки было опубликовано проектом «В Казани интересно».

«На улице Четаева сегодня ночью какие-то ребята решили устроить бойцовский клуб прямо на дороге. Благо машин практически не было, и они смогли спокойно набить друг другу лица», — говорится в комментарии к ролику.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу в Кировском районе столицы Татарстана произошла перестрелка. В ней участвовали около 20 человек. Полиция задержала 14 хулиганов. Их причастность к преступным группировкам не обнаружена.