Жители Казани вышли на лед возле «Чаши», чтобы покататься на коньках, санках и велосипедах

В соцсетях появились видеозаписи того, как жители Казани пробуют кататься на льду Казанки. Судя по кадрам, они выходят на лед недалеко от центра семьи «Казан».

На первом видео можно заметить много людей, катающихся на коньках и даже одного велосипедиста.

Героями второго ролика стали отец и ребенок, катающиеся по льду на санках.

Ранее сообщалось, что пока лед стал только на малых реках. Сотрудники МЧС регулярно мониторят популярные у рыбаков места.

Напомним, в парке «Черное озеро» начали заливать каток.

