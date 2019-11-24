В Татарстане полицейские снова изъяли боеприпасы у пенсионеров

В Татарстане полицейские изъяли у двух пенсионеров боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Так у 70-летнего жителя поселка ГЭС в Набережных Челнах было обнаружено 752 грамма пороха. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. А в селе Большой Шурняк Елабужского района сотрудники уголовного розыска обнаружили у 62-летнего пенсионера 21 патрон 5,6 калибра. Помимо этого, в селе Красный Бор Агрызского района полицейские забрали охотничье ружье ИЖ-18Е, 12 калибра, со стертым номером, и 57 охотничьих патронов 12 калибра у 31-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает МВД по РТ.

Ранее в Татарстане в деревне Сердебаш сотрудники уголовного розыска изъяли у 72-летнего пенсионера 4 патрона 12 калибра и 1 патрон калибра 7,62 мм, а также 882 гр пороха.