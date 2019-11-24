На Каме в Нижнекамске сняли необычное природное явление

Фото: кадр видео

На реке Кама в Нижнекамске очевидцы засняли на видео редкое природное явление — осенний ледокол. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Ролик был заснят на городской набережной в поселке Красный Ключ. На кадрах видно, как тонкий лед трескается и двигается по течению. Острые льдины у берега будто разрезают толщу льда дальше по реке, сообщает телеканал NTR-24.

Подобное явление называют осенним ледоколом. Явление характерно для малых и средних рек, реже — на больших равнинных реках со слабым течением, подобных Каме.

Отметим, что МЧС неоднократно предупреждал об опасности выхода на осенний лед. Популярные у рыбаков участки патрулируют с помощью беспилотников. Так любителей подледной рыбалки ждут не только лекции об опасности, но и штрафы в 1 500 рублей.