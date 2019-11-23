Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»

В игре 25-го тура ФНЛ воронежский «Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2).

После финального свистка на поле выбежали несколько фанатов с восточной трибуны стадиона и подрались с футболистами «Факела». Конфликт был разрешен только вмешательством сотрудников стадиона и полиции.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за недовольства болельщиков текущими результатами команды. После 25 туров «Факел» занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.

Ранее клуб поменял главного тренера, сменив Оборина на Бесчастных, чья кандидатура не устроила фанатов.