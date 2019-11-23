Эдуардо Докампо: «Зенит» превзошел «Рубин» в мастерстве»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 17-го тура против «Зенита» (1:2).

— Сегодня у «Зенита» было преимущество в мастерстве, что стало определяющим для результата игры. Старались, пытались, у нас были ошибки, но после забитого гола мы провели хороший отрезок, где не смогли воспользоваться моментами. Потом сказалось мастерство Дзюбы, решивший исход матча.

— Следующий матч играете на выезде. Сейчас вы делите 14—15-е место с «Тамбовом». Как теперь будете решать задачу не вылететь?

— Конечно, у нас есть понимание. Ни в одном из матчей наши соперники не играли гораздо лучше нас. Понятно, что есть определенные проблемы с завершением атак, но мы должны играть и идти дальше. Мы знаем, где находимся в таблице, и нам надо поработать над ошибками, — приводит слова Докампо корреспондент «Реального времени».