«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» и поднялся на промежуточное четвертое место в ФНЛ

«Нефтехимик» в матче 25-го тура ФНЛ в Казани обыграл красноярский «Енисей» со счетом 1:0.

Нижнекамцы строго сыграли в обороне, не позволяя сопернику создать моменты у своих ворот. Во втором тайме «Нефтехимик» прибавил и сумел дожать красноярцев. Победный гол на свой счет записал нападающий Мераби Уридия.

Таким образом, нижнекамцы набрали 3 очка и до окончания матча «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

«Сухой» матч в свой актив записал вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)

Гол: Уридия (69).