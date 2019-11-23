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«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» и поднялся на промежуточное четвертое место в ФНЛ

16:04, 23.11.2019
«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» и поднялся на промежуточное четвертое место в ФНЛ
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» в матче 25-го тура ФНЛ в Казани обыграл красноярский «Енисей» со счетом 1:0.

Нижнекамцы строго сыграли в обороне, не позволяя сопернику создать моменты у своих ворот. Во втором тайме «Нефтехимик» прибавил и сумел дожать красноярцев. Победный гол на свой счет записал нападающий Мераби Уридия.

Таким образом, нижнекамцы набрали 3 очка и до окончания матча «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

«Сухой» матч в свой актив записал вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)
Гол: Уридия (69).

СпортФутбол Татарстан
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