Экс-глава администрации президента РФ оценил уход Путина к 2024 году

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Экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев предположил, что Владимир Путин покинет пост президента РФ в 2024 году.

«Я думаю, что если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — сказал Юмашев.

По его мнению, Путин не планировал так долго оставаться у власти. «Я в этом уверен на 100% (...), Путин, когда 31 декабря (1999 года) пришел, он был уверен, дай бог, один срок, а, если два срока, он будет самым счастливым человеком на свете, что сможет через два срока наконец-то отдохнуть, как он хотел. (...) Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет», - передает «Интерфакс» его слова.

Ранее Юмашев рассказал, как первый президент РФ выбрал себе преемником Владимира Путина.

