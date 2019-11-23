«Рубин» — «Зенит»: Данченко, Азмун и Дзюба в стартовом составе

Стали известны составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Рубином» и питерским «Зенитом».

У казанцев с первых минут на поле выйдет защитник Олег Данченко, пропустивший значительное количество матчей из-за травмы. Также тренерский штаб «Рубина» выставил на игру тройку центральных защитников — Егор Сорокин, Филип Уремович и Константин Плиев. В атаке у казанцев пара Евгений Марков — Бека Микелтадзе.

Питерский клуб выставил основной состав, где в старте появятся связка нападающих Сердар Азмун - Артем Дзюба. В полузащите «Зенита» сыграет еще один бывший игрок «Рубина» — Магомед Оздоев.

Отметим, что у казанской команды игру из-за дисквалификаций пропустят Зурико Давиташвили, Александр Зуев и Александр Ташаев.

Состав «Рубина»: Дюпин — Поярков, Плиев, Уремович, Сорокин, Данченко - Коновалов, Могилевец, Подберезкин — Микелтадзе, Марков.

Состав «Зенита»: Кержаков — Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос — Оздоев, Кузяев, Барриос — Азмун, Дзюба, Дриусси.