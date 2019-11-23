Недвижимость на Баумана подешевела на полмиллиарда рублей за неполные 4 года

Фото: Максим Платонов

Недвижимость на «Казанском Арбате» подешевела на полмиллиарда рублей за неполные 4 года. Сейчас ее стоимость оценивается в 8,49 млрд рублей, в январе 2016 года эта сумма составляла 9 млрд.

Так, за 4 года преобладавшая на Баумана доля республиканской собственности заметно уменьшилась. В 2016 году за Республикой Татарстан числилось 27 объектов общей площадью 29,08 тыс. кв. м, в настоящее время — 20 объектов или 28,37 тыс. кв. м.

Кроме того, правительство Татарстана через ОАО «Связьинвестнефтехим» владеет гостиницей «Ногай» (бывший Дом печати), площадью 17,2 тыс. кв. метров. Отмечается, что кадастровая стоимость этого объекта с 2016 года снизилась с 424,5 млн рублей до 422,9 млн.

В целом совокупная доля государства на главной улице Казани в денежном выражении с 2016 упала с 1,3 до 1,2 млрд рублей. По-прежнему остаются владельцами каждого седьмого квадратного метра недвижимости на Баумана братья Хайруллины. Площадь четырех зданий, объединенных под вывесками торгового комплекса «ГУМ» и отеля «Шаляпин», не изменилась и составляет почти 14 % площади всех зданий, расположенных на улице. А вот совокупная стоимость этих зданий с января 2016 года ощутимо подросла — с 1,1 млрд рублей до 1,35 млрд.

Также уменьшилась доля семьи местных рантье Рахматуллиных и Гизатуллиных. Сейчас семье принадлежит 10,5 процента недвижимости на Баумана общей стоимостью около 942 млн рублей, тогда как на начало 2016-го их доля на «Арбате» оценивалась более чем в миллиард.

Остальным 142 мелким хозяевам в общей сложности принадлежит чуть меньше 39 % площади всех объектов недвижимости на Баумана. Общая кадастровая стоимость этих участков» — 3,487 млрд рублей.

Подробнее о хозяевах главной пешеходной улицы города, размерах их богатства, а также о том, почему некоторые из них расстались со своими активами — в материале «Реального времени».

