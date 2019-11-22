Самая длинная пробка в Казани продержалась 2 часа

В пятницу длина самой крупной казанской пробки составила всего 3 км. Однако продержалась она 2 часа.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», речь идет о заторе на улицах Достоевского и Аделя Кутуя. Пик пробки пришелся на 18:32, в этот момент она занимала участок от улицы Волкова до улицы Академика Сахарова.

Сегодня вечером максимальная загруженность дорог в столице Татарстана достигла 9 баллов.

В число крупнейших пробок дня вошли также заторы на проспекте Амирхана (3 км), улиц3ах Декабристов и Копылова (2,8 км), улице Мира (2,8км), а также проспекте Универсиады и Оренбургском тракте (2,7 км).