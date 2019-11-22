«Барыс» — «Ак Барс»: Дыняк и Лещенко дебютируют за казанцев

Стали известны составы команд на игру регулярного чемпионата КХЛ между казахстанским «Барысом» и казанским «Ак Барсом».

В списке заявленных на этот матч у казанцев отсутствуют нападающие Артем Лукоянов и Данис Зарипов. Зато на льду появятся сразу двое новичков — Никита Дыняк и Вячеслав Лещенко. Форвард Владислав Кара, после успешной результативной серии, получил шанс проявить себя в звене с Виктором Тихоновым и Станиславом Галиевым. В воротах у «Ак Барса» сыграет Адам Рейдеборн.

У «Барыса» любопытно появление защитника Атте Охтамаа, который впервые сыграет против казанской команды.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Адам Рейдеборн (Тимур Билялов);

Альберт Яруллин (А) — Микаэль Викстранд, Мэттью Фрэттин — Патрис Кормье — Кирилл Петров (А);

Андрей Педан — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Виктор Тихонов — Владислав Кара;

Роман Рукавишников — Дмитрий Юдин, Никита Дыняк — Артем Галимов — Олег Ли;

Даниил Журавлев, Вячеслав Лещенко — Михаил Глухов (К) — Эмиль Галимов, Вячеслав Основин.

Состав «Барыса»:



Вратари: Эдвард Паскуале (Хенрик Карлссон);

Атте Охтамаа — Даррен Диц (К), Линус Виделль — Корбэн Найт — Эрик Тангрэйди;

Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Никита Михайлис — Кертис Волк — Роман Старченко (А);

Егор Шалапов — Алексей Маклюков, Павел Акользин — Дастин Бойд (А) — Дмитрий Шевченко;

Валерий Орехов, Аркадий Шестаков — Антон Сагадеев — Егор Петухов, Максим Мусоров.