Экс-игрок «Ак Барса» Охтамаа перешел в казахстанский «Барыс»
Казахстанский «Барыс» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с защитником Атте Охтамаа.
Одностороннее соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года.
С 2016 по 2018 год Охтамаа выступал за казанский «Ак Барс», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. После этого защитник вернулся в Финляндию, откуда через сезон уехал в швейцарский «Лугано», с которым в сентябре подписал двухмесячный контракт.
Отметим, что Охтамаа сейчас находится в расположении сборной Финляндии для подготовки к домашнему этапу Евротура.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым