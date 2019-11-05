Экс-игрок «Ак Барса» Охтамаа перешел в казахстанский «Барыс»

Казахстанский «Барыс» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с защитником Атте Охтамаа.

Одностороннее соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года.

С 2016 по 2018 год Охтамаа выступал за казанский «Ак Барс», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. После этого защитник вернулся в Финляндию, откуда через сезон уехал в швейцарский «Лугано», с которым в сентябре подписал двухмесячный контракт.

Отметим, что Охтамаа сейчас находится в расположении сборной Финляндии для подготовки к домашнему этапу Евротура.