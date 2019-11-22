Тренер «Ак Барса»: В матче с «Барысом» будут вынужденные изменения в составе»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча казанской команды против казахстанского «Барыса».

— Перед матчем против «Барыса» у нас есть и плановые, и вынужденные изменения: будут играть несколько свежих хоккеистов. Мы верим в наших игроков и надеемся, что они принесут нам победу.

— С другой стороны, когда-то ведь нужно было попробовать тех, у кого не так много игровой практики.

— Безусловно, но все ребята находятся в одном тренировочном режиме, все придерживаются одной системы, поэтому они всё умеют. Если мы будем упорно работать и играть на пределе возможностей, добьемся положительного результата.

— Как готовились к «Барысу»? Какие сильные стороны у этой команды?

— Быстрая, агрессивная команда, нацеленная на ворота. Они хорошо играют в большинстве, у них есть очень мастеровитые игроки — будет очень интересный матч. Будем в любом случае стараться играть в атакующий хоккей, стараться владеть инициативой. В игре против «Сибири» нам не хватило дисциплины в плане удалений — нужно убрать такое большое количество штрафных минут, потому что это шанс для соперника, и мы не должны уповать на игру вратаря.

— Кстати, про вратарей. Адам Рейдеборн уже несколько матчей без игровой практики.

— Он был задействован в национальной сборной. Это сильный вратарь, у нас оба голкипера очень достойные, мы верим в них.