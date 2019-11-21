Фигуристка Туктамышева рассказала, сколько тратит на одежду

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих тратах на одежду.

«Сколько мне достаточно денег, чтобы существовать в Питере? 50 тысяч рублей — совсем впритык, но 60 в принципе достаточно. Просто жить: бензин, за квартиру — и нормально, хватает. Но если хочется пойти, пошопиться, то, конечно, это уже другие деньги. А если без шопинга, то нормально.

Какая для меня приемлемая цена за джинсы, рубашку? В районе 5—10 тысяч за джинсы, чтобы качественные были. А рубашка — смотря какой фирмы. Больше 20 тысяч я тоже за нее не хочу отдавать, неважно, от кого она. Тоже, наверное, в районе до 10 тысяч.

Цены, которые я сейчас назвала, это все равно уже дорого. Но, если одевать то, что тебе прямо дико нравится, то это одежда уже достаточно крупных брендов и она не будет дешево стоить. Но в районе 10 — это нормальная цена для меня», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».