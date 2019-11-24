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Главный кардиолог ПФО рассказал об опасных признаках заболевания сердца

09:24, 24.11.2019
Главный кардиолог ПФО рассказал об опасных признаках заболевания сердца
Фото: «Реальное время»

Главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич рассказал «Реальному времени», какие симптомы могут говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При обнаружении подобных симптомов он порекомендовал немедленно звонить в скорую помощь

— Очень опасный признак — это сжимающая боль за грудиной, которая не проходит в течение пяти минут. Понятно, что она может быть связана с перегрузкой — физической или эмоциональной. Она может сопровождаться холодным потом или резкой слабостью. Тут нечего раздумывать, нужно немедленно звонить в скорую помощь.

Галявич добавил, что при своевременном вызове скорая помощь сможет в нужные сроки доставить человека в остром состоянии в высокотехнологичный круглосуточный медцентр, где его смогут спасти.

ОбществоМедицина Татарстан
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