Главный кардиолог ПФО рассказал об опасных признаках заболевания сердца

Фото: «Реальное время»

Главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич рассказал «Реальному времени», какие симптомы могут говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При обнаружении подобных симптомов он порекомендовал немедленно звонить в скорую помощь

— Очень опасный признак — это сжимающая боль за грудиной, которая не проходит в течение пяти минут. Понятно, что она может быть связана с перегрузкой — физической или эмоциональной. Она может сопровождаться холодным потом или резкой слабостью. Тут нечего раздумывать, нужно немедленно звонить в скорую помощь.

Галявич добавил, что при своевременном вызове скорая помощь сможет в нужные сроки доставить человека в остром состоянии в высокотехнологичный круглосуточный медцентр, где его смогут спасти.