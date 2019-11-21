Капитан «Динамо-Казань» Старцева: «Кто просил поближе посидеть, приходите, мы сделали вам специальные трибуны»

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Евгения Старцева в преддверии первого домашнего матча в сезона ответила на вопросы журналистов.

— Начнем с серьезного вопроса. Как вам первый сезон сериала «Дылды»?

— Не смотрела (смеется). Я как-то включила, но не вникала. Там только первый сезон? А, я посмотрю тогда.

— Через три дня здесь пройдет церемония в честь Екатерины Кабешовой. Что скажете про это?

— Я жду ее уже завтра. А про церемонию не рассказывайте, она же не в курсе. Вы все напишете и она узнает. Мы все тут скрываем значит, а вы?! (Улыбается). Она внесла большой вклад в волейбол. Ждем много слез. Но я думала, что это будет сюрприз, а теперь-то уже нет. Она, наверное, дома проревется уже (смеется).

— Что насчет игры против «Уралочки»?

— Вы по поводу нашей последней встречи с ними? Не самая лучшая наша игра, наверное, даже худшая. На самом деле мы сами все сделали. «Уралочка» провела хорошую игру, но мы сыграли хуже. Естественно, сделали разбор ошибок, выводы. И хорошо, что такое произошло на старте чемпионата. Надеюсь, таких игр у нас больше не будет.

— Саманта Фабрис говорила, что ей комфортно играть в быстрый волейбол. Насколько вам это удобно?

— Мне комфортно, я понимаю ее. Пока не всегда находим друг друга, тяжело попасть каждый мяч при такой скоростной игре. Она атакует почти как первый темп, хотя это диагональный игрок, который играет большое количество передач и их реализует.

— Как вам результаты вашей игры с ней?

— В любом случае, нам еще надо притереться друг к другу. Она тренируется только несколько недель с нами. Мы ожидаем от нашей игры только лучшего, это только старт сезона.

— Месяц получился тяжелым в плане разъездов. Они сильно вам мешали сыграться?

— У нас всегда были и будут разъезды. Используем то время, которое есть.

— Декабрь, по большей части, будет домашним.

— Значит побольше будет тренировок. Это хорошо.

— Расскажите про промо-картинку, где вы расцветаете?

— Я пока только картинку видела. Не могу сказать. И слово «расцветаю» — я не знаю, что это (смеется). Был очередной наш медиадень, и сейчас по ходу сезона мы увидим всех красивых девушек в цветочках.

— Что скажете болельщикам в преддверии первой домашней игры?

— Мы уже их ждем, потому что так долго ждали. Те, кто просил поближе посидеть, пожалуйста, приходите, мы сделали вам специальные трибуны (смеется). Первый матч, поэтому, конечно, ждем. Хочется уже дома сыграть, при своих болельщиках, — передает слова Старцевой корреспондент «Реального времени».