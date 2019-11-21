Ришат Гилязутдинов: «В женском волейболе плохая тенденция, усиление идет только за счет легионеров»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов поделился впечатлениями от стартового отрезка команды в новом сезоне.

— Начало сезона получился тяжелым из-за календаря?

— В какой-то степени да. Даже, наверное, не сколько по играм, а из-за смазанной подготовки. Тяжело спланировать полноценную свою работу, когда постоянно на выездах.

— Особенно тяжело, наверное, Бетании. Видно, что она пока сложно входит в игру.

— Не так много времени у нас было на работу с ней на тренировках. В команде она работает всего две игры и ей еще следует притереться к команде. Скажем так, понять нюансы взаимодействия игроков. Этот момент мы обсуждали, такое, действительно, есть, но это все решаемо.

— Саманта скоростной игрок. Теперь ориентируетесь на нее или вы все-таки за разнообразие?

— Схема однозначно поменяется. Но опять же, может, она станет быстрее при игре с диагональной, ну а где-то придется уйти от подобного. Все зависит только от возможностей игроков. Будем работать и искать схемы исходя из этого.

— Похоже, основная шестерка уже устоялась?

— Нет, я бы так не сказал. Еще будут моменты для ротации. Сто процентов.

— Что сказалось на игре с «Уралочкой» (0:3)?

— Мы сыграли плохо, безусловно. «Уралочка» провела игру собранно, концентрированно, зло. Мы же, наверное, и в подготовке где-то мягко подошли к игре. Исходя из этого особой борьбы и не получилось.

— Сложилось ощущение, что соперник навязал вам свою стратегию.

— Я уже сказал об этом. Игра «Уралочки» была очень жесткой и сконцентрированной.

— Наличие Бориса Брешчича, проведшего в «Уралочке» несколько лет, как-то помогло в подготовке?

— Напомню, что я тоже провел в этой команде несколько лет и знаю многое там изнутри. Но это ничего не решает при подготовке.

— Все ли хорошо у Татьяны Кадочкиной, которая неудачно упала в матче с «Динамо-Метаром»?

— Сейчас дела немного лучше, но у нее после игры было рассечение на колене. В принципе, ничего такого страшного, тем не менее травма требовала определенной мобилизации коленного сустава, чтобы все зажило.

— Как оцените неожиданно хорошие выступления некоторых команд в начале сезона?

— Тут, наверное, даже не удивило. Тенденции в нашем волейболе — не совсем правильные.

— Какие именно тенденции?

— Я уже говорил об этом, к сожалению, усиление команд не происходит. То есть укрепление команды идет только за счет приглашения легионеров.

— Молодежь не растет?

— Растет. Но чтобы она росла, ее надо чаще пускать в бой. А команды, которые зависят от результата, таких возможностей не имеют.

— У вас сорвался трансфер Татьяны Романовой. Как теперь клуб будет решать проблему со второй связующей?

— Это не трансфер. Романова была нашим игроком и находилась в аренде. Просто выкупили ее контракт и она осталась в «Уралочке». А проблему со связующей мы уже решили.

— Было ощущение, что Романова особенно горячо играла против Казани?

— Возможно.

— Матч с «Локомотивом». Как оцените команду?

— Хорошая команда. И вообще, «Динамо», Калининград, «Уралочка» и «Протон» — играют очень хорошо сейчас. В играх с ними многое решает подготовка и, наверное, настрой. Поэтому все команды хотят выиграть, что безусловно, не взирая на титулы и звания. Нынешний сезон уже подтвердил, практически любая команда может навязать борьбу, — приводит слова Гилязутдинова корреспондент «Реального времени».