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Казанский Кремль ответил на видео перевозчиков о продаже автобусов

10:40, 21.11.2019 1
Казанский Кремль ответил на видео перевозчиков о продаже автобусов
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на видео перевозчиков, где они прощаются с автобусами под похоронный марш.

«Для нас важно понять финансовое обоснование. Точнее, для Госкомитета по тарифам и для Министерства финансов. Видео не является важным моментом в нашей работе, мы не отслеживаем. Главное — решить проблему, а не заниматься монтажом видео», — подчеркнула Галимова.

Ранее перевозчики сняли видео, где рассказывают о том, что уже продали семь городских автобусов. По словам и.о. замдиректора ПАТП №2 Минзуфара Сайфутдинова, предприятие продает пять автобусов — четыре в Красноярск и один в Новосибирск. В КПАТП-7 продали два автобуса, которые работали на 28-м и 74-м маршруте.

В Госкомитете РТ по тарифам не одобряют инициативу поднять цены на проезд.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:02
    Плохо что не важно, социальные протесты не нужны нам тут
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