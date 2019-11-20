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В Казани продали уже семь автобусов

09:13, 20.11.2019 1
В Казани продали уже семь автобусов
Фото: realnoevremya.ru

«Пассажирское автотранспортное предприятие №2» и «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №7» продали уже семь городских автобусов. Об этом перевозчики рассказали в видео, сопровождаемом похоронным маршем.

По словам и.о. замдиректора ПАТП №2 Минзуфара Сайфутдинова, предприятие продает пять автобусов — четыре в Красноярск и один в Новосибирск. В КПАТП-7 продали два автобуса, которые работали на 28-м и 74-м маршруте.

Напомним, ранее в Казани выставили на продажу целую партию городских автобусов. Еще ряд перевозчиков готовы продать бизнес целиком, ссылаясь на убытки в общей сложности для всех ПАТП под миллиард рублей. С сентября транспортники требуют полной выплаты компенсации за льготников, в противном случае просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

БизнесТранспорт Татарстан
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  • Анонимно 10:06
    Не нагнетайте. Оснований для повышения тарифа на проезд нет и не предвидится.
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