Глава ВТБ предстал в образе Дамблдора на вечернем приеме форума «Россия зовет!»

Фото: скриншот видеозаписи

Президент ВТБ Андрей Костин выступил на вечернем приеме для гостей форума «Россия зовет!» в постановке по мотивам «Гарри Поттера». Руководитель банка появился в костюме волшебника Дамблдора.

Топ-менеджеры банка исполняли роли учеников Хогвартса, а их главным противником был Доллар-Де-Морт, передает РБК.

Напомним, что Костин появляется перед инвесторами в различных костюмах уже не первый раз. Он появлялся в постановке в образе Оби-Вана Кеноби, а также в советском френче из-за чего многие решили, что Костин переоделся в Сталина.