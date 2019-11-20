КФУ оказался в рейтинге лучших вузов мира по направлениям «Физика» и «Науки о жизни»

Казанский федеральный университет вошел в международный рейтинг THE по направлениям «Физика» и «Науки о жизни».

В рейтинг по физике вошли всего 33 российских вуза. В первой десятке оказались МИФИ, Новосибирский университет, Томский университет, Санкт-Петербургский политех, Университет ИТМО, СПбГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики.

Также в предметный рейтинг «Науки о жизни» вошли девять вузов России. Помимо КФУ, в списке оказались МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Томский государственный и Дальневосточный федеральный университеты и два медицинский вуза — Первый медицинский им. Пирогова и Сеченовский университет.

В таблице «Науки о медицине и здоровье» вновь оказался КФУ, помимо него, в рейтинг вошли следующие российские университеты: МГУ, Томский университет, Новосибирский университет, РУДН и Сеченовский университет.

Результаты международного рейтинга THE представил на конференции Проекта 5-100 главный редактор рейтинга Фил Бейти, пишет «Российская газета».

Ранее в ежегодный рейтинг университетов QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» вошли три вуза из Казани. Всего в число 350 лучших попали 17 учебных заведений из ПФО.

