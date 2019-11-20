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Происшествия

В Удмуртии мужчина украл сто столбов с кладбища

11:53, 20.11.2019
В Удмуртии мужчина украл сто столбов с кладбища
Фото: wikipedia.org

В Камбарском районе Удмуртии задержан 34-летний мужчина, его подозревают в краже столбов с кладбища.

Так, полицейские установили, что мужчина похищал с территории кладбища столбы ограждения, вывозил на грузовом такси в пункты приема металла, расположенные в Камбарском районе, а также на территории Татарстана.

За три дня мужчине удалось похитить и сдать в «приемку» более 100 столбов. Нанесенный ущерб составил 25 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Izhlife.

Ранее в Курске подростки осквернили надгробия на местном кладбище. Видеозапись они выложили в Сеть. Полицейские быстро установили личности злоумышленниц — ими оказались девочки 13, 14 и 15 лет.

Происшествия УдмуртияТатарстан
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