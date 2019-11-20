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Сборная России разгромила Сан-Марино — 5:0, Дзюба не забил ни разу

01:00, 20.11.2019
Сборная России разгромила Сан-Марино — 5:0, Дзюба не забил ни разу
Фото: twitter.com/TeamRussia

В заключительном матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России по футболу в гостях разгромила команду Сан-Марино (5:0).

Голами в составе россиян отметились Кузяев, Петров, Миранчук, Ионов и Комличенко. Кроме гола две результативные передачи на свой счет записал Петров. Лучший бомбардир сборной России на групповом этапе Артем Дзюба не забил ни разу.

Таким образом, российская команда вышла на Евро-2020 со второго места.

Сан-Марино — Россия 0:5 (0:2, 0:3)
Голы:
0:1 — 3 Кузяев, 0:2 — 19 Петров, 0:3 — 49 Миранчук, 0:4 — 56 Ионов, 0:5 — 78 Комличенко.

СпортФутбол
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