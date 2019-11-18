КХЛ открыла голосование по выбору стартовых пятерок игроков Матча звезд лиги

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте открыла голосование для выбора стартовых пятерок игроков Матча звезд.

Голосование продлится с 18 ноября по 1 декабря. В течение этого времени любой желающий сможет выбрать одного защитника, нападающего и вратаря в команду каждого дивизиона лиги. При этом в стартовом составе могут быть не более двух игроков от одной команды.

Далее в голосовании примут участие представители СМИ, которые со 2 по 9 декабря выберут одного нападающего, защитника и голкипера в каждую из сборных. На третьем этапе своих претендентов назовет спортивный департамент лиги.

Таким образом, по итогам голосования в команды наберут 44 игрока, еще четыре хоккеиста будут приглашены из числа лучших игроков Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги. Неделя звезд КХЛ пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 11 по 19 января.



Напомним, что в прошлом году Неделю звезд принимал Татарстан.