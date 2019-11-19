В Челнах вложат 400 млн рублей в создание термального комплекса с открытым круглогодичным бассейном

В Набережных Челнах идет строительство трехэтажного термального спортивного комплекса с 13 саунами и круглогодичным бассейном на открытом воздухе.

По словам мэра Челнов Наиля Магдеева, депутат городского совета, генеральный директор компании ООО «Аква Регион» Евгений Вайнер вложит в объект почти 400 млн рублей.

«Это первый в России объект муниципально-частного партнерства. Появляется объект, где будут работать 60 человек. Это благо, когда на частные финансовые средства строится социально значимый объект. Спортивных объектов для отдыха в городе не хватает», — сообщил градоначальник.

Также в комплексе расположатся различные залы для занятия фитнесом, зона для отдыха, детская развлекательная зона с бассейном, кабинет функциональной диагностики, студии массажа, фитнес-бар. Процедуры оздоровления будут доступны в термальной зоне, которая включает в себя комплекс бани, хаммам, джакузи.

Вайнер отметил, что в комплексе также будут оказывать бесплатные услуги льготной категории населения.

Спортивный комплекс планируют сдать в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.