В Башкирии суд дал экс-полицейскому 8 лет колонии за хищение 140 га земли под Уфой

Уфимский райсуд признал бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Ильнура Юсупова и экс-главу сельсовета Михаила Андреева виновными в махинациях с землей и выводе из муниципальной собственности более 140 га. Юсупов получил 8 лет колонии строгого режима, а Андреев — 4 года условно.

«С 2014 по 2016 год полицейский и родственник его супруги, возглавлявший Дмитриевский сельсовет, незаконным путем вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, глава сельсовета «в обход процедуры согласования, незаконно выделил семи пайщикам участки в деревне Дмитриевка», а полицейский впоследствии оформил их на членов своей семьи, родственников и знакомых. Аналогичным образом фигурант перевел в собственность знакомых около 120 га земли в другом населенном пункте.

Ущерб от махинаций следствие оценило в 7 млн рублей. Также сообщается, что в 2011 году полицейский получил через посредника взятку в размере 600 тыс. рублей и снегоход за отказ в возбуждении уголовного дела.

В 2017 году Юсупов был уволен из полиции в связи с утратой доверия, полномочия главы сельского поселения досрочно прекращены. Задержали его в феврале 2018 года.