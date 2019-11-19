В Татарстане предложили создать онлайн-банк идей жителей по нацпроектам

Заместитель председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова предложила сформировать онлайн-банк общественных инициатив в национальных проектах. Об этой инициативе она рассказала на стратегической сессии по внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными органами в субъектах Российской Федерации.

Предполагается, что в онлайн-банке будут собраны предложения и уникальные мероприятия от общественников республики с целью усиления открытости их реализации, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Ларионовой, большой популярностью у татарстанцев уже пользуется спецпроект «Нацпроекты. Фотоконтроль» — на сегодняшний день получено более 4500 фотоматериалов.

Напомним, на начало ноября Татарстан освоил 18,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, что составляет 71,3% от годового плана.