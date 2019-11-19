Исследование: в Казани за цену нового MacBook Pro можно более года снимать двухкомнатную квартиру

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru посчитали, как долго можно снимать двухкомнатную квартиру в городах России, если не покупать новый MacBook Pro.

Напомним, 13 ноября американская корпорация Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Это самый большой дисплей, который когда-либо был представлен на ноутбуках компании. Стоимость новинки в максимальной комплектации составляет $6 тыс., или 393 тыс. рублей.

Согласно исследованию (есть в распоряжении «Реального времени»), в Казани на 393 тыс. рублей можно снимать двухкомнатную квартиру в течение 15 месяцев из расчета 24,9 тыс. рублей в месяц. В Набережных Челнах при цене аренды «двушки» в 17,1 тыс. рублей квартиру можно снимать 22 месяца.

На первом месте рейтинга расположились Курск и Волжский из Волгоградской области, где за цену MacBook можно снимать двухкомнатную квартиру в течение 37 месяцев. Топ-3 замкнул Стерлитамак, где 393 тыс. рублей уйдут за три года аренды «двушки».