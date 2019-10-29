Минниханов присудил главе ВГТРК орден «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.
Согласно указу главы республики, награда присуждена за «плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в развитие средств массовой информации».
Напомним, что в феврале Минниханов встречался с Добродеевым по поводу уже прошедшего в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым