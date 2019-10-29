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Минниханов присудил главе ВГТРК орден «Дуслык»

22:58, 29.10.2019
Минниханов присудил главе ВГТРК орден «Дуслык»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

Согласно указу главы республики, награда присуждена за «плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в развитие средств массовой информации».

Напомним, что в феврале Минниханов встречался с Добродеевым по поводу уже прошедшего в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019.

ОбществоВласть Татарстан
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