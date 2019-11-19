Завтра в трех районах Казани не будет света

Завтра, 20 ноября, в ряде домов Кировского, Приволжского и Советского районов отключат электричество.

Так, с 8.00 до 17.00 свет будет отключен в Кировском районе в доме №19 по улице Железнодорожников.



С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах в Приволжском районе, расположенных по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская.



Также с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по следующим адресам: ул. Аделя Кутуя, 54, 68, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72, 77, 78, 78а, 82.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.