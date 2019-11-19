Завтра в трех районах Казани не будет света
Завтра, 20 ноября, в ряде домов Кировского, Приволжского и Советского районов отключат электричество.
Так, с 8.00 до 17.00 свет будет отключен в Кировском районе в доме №19 по улице Железнодорожников.
С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах в Приволжском районе, расположенных по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская.
Также с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по следующим адресам: ул. Аделя Кутуя, 54, 68, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72, 77, 78, 78а, 82.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Общество Татарстан
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