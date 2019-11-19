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В Татарстане некоторых депутатов могут освободить от обязанности раскрывать свои доходы

14:06, 19.11.2019
В Татарстане некоторых депутатов могут освободить от обязанности раскрывать свои доходы
Фото: pixabay.com

В Татарстане сельских депутатов могут освободить от обязанности предоставлять сведения о доходах, если те не совершали крупных трат.

«Подчеркиваю: это касается именно сельских поселений и депутатов, которые работают на непостоянной профессиональной основе», — сказал на пресс-конференции главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Соответствующие поправки в законах о коррупции рассмотрит Государственный совет Татарстана на заседании 27 ноября, пишет «Татар-информ».

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами.

ОбществоВласть Татарстан
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