В Татарстане некоторых депутатов могут освободить от обязанности раскрывать свои доходы

В Татарстане сельских депутатов могут освободить от обязанности предоставлять сведения о доходах, если те не совершали крупных трат.



«Подчеркиваю: это касается именно сельских поселений и депутатов, которые работают на непостоянной профессиональной основе», — сказал на пресс-конференции главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Соответствующие поправки в законах о коррупции рассмотрит Государственный совет Татарстана на заседании 27 ноября, пишет «Татар-информ».

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами.