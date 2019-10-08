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ФНС выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами

17:39, 08.10.2019 1
ФНС выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами
Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами россиян. В республике оно составило 44,8%, или 458 млрд рублей, в 2017 году, сообщила замглавы ФНС Светлана Бондарчук на совещании в Саратове.

Она отметила, что существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне и не работает на развитие экономики регионов, пишет ТАСС.

Ранее в Балтасинском районе Татарстана наказали 26 госслужащих за недостоверные сведения о доходах и расходах. В ходе изучения деклараций госслужащих были выявлены многочисленные нарушения законодательства: занижение или завышение сумм доходов от аренды паевых земель, премий от участия в различных конкурсах и грантах, отсутствие или неверное отражение сведений о банковских счетах, несоблюдение установленной законом формы справок.

Экономика Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 окт
    Да не простые мелкие чиновники скрывают основные доходы. Они тоже конечно, например сдают бабушкину квартиру, налоги не платят. Основные это те кто носит часы стоимостью как их годовая зарплата и кто может принимать решения выгодные той или иной финансовой группе.
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