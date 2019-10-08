ФНС выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила в Татарстане серьезное превышение расходов над доходами россиян. В республике оно составило 44,8%, или 458 млрд рублей, в 2017 году, сообщила замглавы ФНС Светлана Бондарчук на совещании в Саратове.

Она отметила, что существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне и не работает на развитие экономики регионов, пишет ТАСС.



Ранее в Балтасинском районе Татарстана наказали 26 госслужащих за недостоверные сведения о доходах и расходах. В ходе изучения деклараций госслужащих были выявлены многочисленные нарушения законодательства: занижение или завышение сумм доходов от аренды паевых земель, премий от участия в различных конкурсах и грантах, отсутствие или неверное отражение сведений о банковских счетах, несоблюдение установленной законом формы справок.