«Газпром нефть» открыла первые заправки в Казани

Сеть АЗС «Газпром нефть» открыла первые две заправки в Казани.

Они расположились на Сибирском тракте и на улице Магистральной. Кроме того, до конца года в Татарстане откроются три полноформатные АЗС «Газпром нефти», сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Москве на пяти автозаправочных станциях «Татнефть» появились пункты для проведения удаленного медосмотра водителей такси. Это совместный проект нефтяной компании и «Яндекс.Такси».

