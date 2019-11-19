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«Газпром нефть» открыла первые заправки в Казани

12:49, 19.11.2019
«Газпром нефть» открыла первые заправки в Казани
Фото: wikipedia.org Paul Munhoven

Сеть АЗС «Газпром нефть» открыла первые две заправки в Казани.

Они расположились на Сибирском тракте и на улице Магистральной. Кроме того, до конца года в Татарстане откроются три полноформатные АЗС «Газпром нефти», сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Москве на пяти автозаправочных станциях «Татнефть» появились пункты для проведения удаленного медосмотра водителей такси. Это совместный проект нефтяной компании и «Яндекс.Такси».

ЭкономикаОбществоПромышленность Татарстан
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