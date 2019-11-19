Грошев — первый автор гола «Нефтехимика», рожденный в XXI веке

Накануне «Нефтехимик» у себя дома в матче чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (4:6).

Один из голов на свой счет записал 17-летний Максим Грошев, совсем недавно вернувшийся из молодежной сборной России. Нападающий стал первым игроком «Нефтехимика», рожденным в XXI веке, который в официальном матче забросил шайбу.

Также теперь Грошев является самым молодым автором шайбы нижнекамцев в КХЛ — 17 лет и 339 дней. Прошлое достижение принадлежало нынешнему форварду «Ак Барса» Эмилю Галимову — 18 лет и 270 дней.